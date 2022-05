Spojuje města La Paz s Corioco v North Yungas v Bolívii a říká se jí Death Road neboli Silnice smrti. Název v tomto případě není jen nadsázkou. Jízda po cestě, která je považovaná za nejnebezpečnější na světě, stojí podle History Channel život zhruba tři sta lidí ročně. Úzká prašná silnice byla podle serveru The Weather Channel vybudována v roce 1930 paraguayskými válečnými vězni. Z jedné strany ji objímá vysoká hora, z druhé hluboká propast.

Svodidla, výstražné značky či pravidla jsou tam jen prázdné pojmy. Přestože funguje v osobou směrech, v některých místech je široká jen něco přes tři metry. Vyhýbat se protijedoucímu autobusu či naloženému nákladnímu autu je tak na Death Road skutečně otázka života a smrti.

Není tunel jako tunel

Jízda tunelem obvykle nabízí jen výhled na šedý beton. To řidiči projíždějící přes pohoří Taihang, nacházející se v čínské provincii Henan, se mohou pokochat fascinujícím výhledem. Nachází se tam totiž Guoliang Tunel Road - tunel připomínající ojedinělý přírodní úkaz, jehož poznávacím znamením jsou tři desítky uměle vytesaných oken do skal. Romantickou projížďku však nečekejte.

Výhled na čínskou krajinu poněkud kazí fakt, že v těchto částech řidiče nedělí vůbec nic od pádu do bezedné propasti. Server Condé Nast Traveler uvedl, že dvacet metrů dlouhý a přibližně čtyři metry široký tunel postavili obyvatelé nedaleké vesnice Guoliang. Říká se, že stavba byla provedena v roce 1970 třinácti nejsilnějšími vesničany poté, co vesnice celá léta marně žádala vládu o vybudování dálnice, která by je spojila s okolními městy. Když vláda zklamala, poradili si místní jen s dláty, kladivy a lidskou silou.

Za bájnými trolly se jede po serpentinách

Oškliví a strašidelní mají být bájní severští skřítkové trollové. Trollstigen neboli Trolí stezka je pak všechno možné, jen ne ošklivá. Strašidelná je však přídavné jméno, které už tuto dálnici vystihuje daleko přesněji.

Trasa je podle serveru Condé Nast Traveler známá svými jedenácti serpentinami a strmým devíti procentním sklonem je jednou z nejnavštěvovanějších atrakcí Norska. A není divu. Nabízí závratný výhled na strmé horské svahy, vodopády, hluboké fjordy a smaragdově zelná údolí chráněné krajiny UNESCO. Pokud však patříte k těm statečným, co usedli za volant, aby Trollstigen projeli, dávejte velký pozor, abyste během kochání se přírodou nezapomněli bedlivě sledovat silnici.

Pohádka, která připomíná horor

Cesta pohádkovými loukami. Tak zní volný překlad názvu dálnice Fairy Meadows Road táhnoucí se podél úpatí hory Nanga Parbat v Pákistánu. Projet tuto „pohádku“ však vyžaduje železné nervy. Jak uvádí blog Stephanie's Apparel, jednu z nejsmrtelnějších silnic světa nelemují žádná svodidla, ačkoli se pod ní rozprostírá hluboká propast.

Šestnáct kilometrů dlouhý, neudržovaný úsek kamenité štěrkové cesty byl postaven před stovkami let místními vesničany a dlouhá desetiletí nebyl nijak upraven. Jediné zaváhání na této nestabilní silnici znamená pád ze stovky metrů vysokého svislého útesu Pokud nemáte sebevražedné sklony, raději se na Fairy Meadows Road nevydávejte.

Dračí ocas je pořádně klikatý

Zatáčka, zatáčka a pro změnu zase zatáčka. Údajně 318 krát si mohou podle serveru Condé Nast Traveler ověřit řidiči svou schopnost vybírat ostré serpentiny, když se vydají na 18 kilometrů dlouhý úsek silnice číslo 129 v Severní Karolíně. Tail of the Dragon neboli Ocas draka je v Americe proslulé dlouhými, širokými a rovnými silnicemi skutečnou raritou. Na své si tam přijdou především příznivci sportovní jízdy ať už v autě nebo na motorce. Silnice táhnoucí se malebnou krajinou skutečně prověří, jak jste na tom se svými řidičskými dovednostmi.

Nahoru a dolů

Jako někdy v životě, tak i při jízdě průsmykem Los Caracoles se střídají strmá stoupání s prudkými poklesy. Silnice procházející horou Andreas mezi Chile a Argentinou se vyznačuje ostrými zatáčkami bez jakéhokoli zabezpečení. Jízdu už tak složitým přírodním terénem ještě umocňuje fakt, že je silnice téměř celý rok zasněžená. Od některých výše uvedených cest však tuto odlišuje zásadní fakt, že je udržovaná ve sjízdném stavu, což výrazně snižuje počet nehod.

Ačkoli průsmykem Los Caracoles projíždějí podle serveru Bestourism.com denně nákladní automobily i dvoupatrové turistické autobusy, raději se na tuto silnici nevydávejte, pokud nedisponujete extrémní trpělivostí a skvělými řidičskými dovednostmi.

Je libo špagety?

Za obrovský pramen špaget spadlých z nebes označil kdysi britský deník The Independet silnici táhnoucím se horským průsmykem Stelvio Pass v severní Itálii. Nachází se ve výšce 2758 metrů nad mořem a jedná se o nejvyšší zpevněný horský průsmyk ve východních Alpách.

Jestli nějaká cesta prověří vaši schopnost vybírat bezpečně zatáčky, pak je to tato velkolepá silnice spojující Bormio s Jižním Tyrolskem a Švýcarskem. Jak se totiž můžete dočíst na serveru The Weather Channel, silnice je proslavená svými čtyřiceti serpendinami na lombardské straně nad Bormiem a dalšími osmačtyřiceti na straně Jižního Tyrolska.

To pravé pro milovníky hor i nebezpečí

Lovci adrenalinu nemusí za extrémními zážitky cestovat až tak daleko. Vzrušující i děsivou jízdu je možné zažít i v sousedním Rakousku. Jak uvedl server The Weather Channel, otevřením Grossglocknerské vysokohorské silnice v roce 1935 byl zpřístupněn nádherný výhled na stejnojmennou rakouskou horu i těm, kteří nepatří mezi zkušené horolezce.

Zážitek však představuje už samotná jízda po této osmačtyřicet kilometrů dlouhé silnici, která spojuje rakouské spolkové země Salcbursko a Korutany. Podle Wikipedie řidiče čeká 1748 metrů převýšení a strmé stoupání, které dosahuje 12 % a na odbočce k Edelweissspitze dokonce 14 %.

Cesta lemovaná lidskými kostmi

Je to důležitá dopravní tepna, která spojuje dvě největší města na Dálném východě Jakutsk a Magadan, přesto na ní téměř neexistuje asfalt. Vítejte v Rusku na dálnici Kolyma. Nejvzdálenější federální silnice v Rusku je především v zimě extrémně nebezpečná. Řidiče ohrožuje silný sníh, kluzký led a nízká viditelnost. Dálnice vede nehostinnou oblastí, ale odvážné řidiče odmění pohledem na dechberoucí přírodu.

Kolyma je také známá svým přízviskem Cesta kostí. Dálnice má totiž ve své minulosti děsivou „skvrnu“. Její stavba začala v roce 1932 a pokračovala až do roku 1975. Pracovali na ní vězni z pracovních táborů a gulagů, přičemž tisíce z nich při výstavbě cesty zemřeli. Jejich kosti pak byly použity do základů dálnice.

Vystoupat až k bohům

Devětadevadesát zatáček symbolizujících devět paláců nebes charakterizuje silnici Tianmen Shan Big Gate v Číně. Takzvaná „Brána do nebes“ leží na úpatí hory Tianmen nacházející se v národním parku Tianmen Mountain, v severozápadní provincii Hunan. Jak uvádí server Condé Nast Traveler, na jedenáctikilometrovém úseku musí řidiči zvládnout téměř sto zatáček, kdy je od smrtícího pádu dělí jen několik desítek centimetrů.

Pohled na extrémně úzkou a klikatou silnici pak možná i ty nejnadšenější řidiče přinutí přemýšlet, jestli se k vrcholu hory nevydat raději po 999 schodech nazývaných Nebeský žebřík. A co že to vlastně čeká na samotném konci; ve výšce 1300 metrů nad mořem? Na vrcholu se nachází Nebeská brána – přírodní skalní oblouk, který má znázorňovat spojení mezi bohy a smrtelným světem.