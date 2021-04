Weby některých sportovních klubů v regionu ve čtvrtek ráno zaplnily znovu po roce „bombastické“ informace. A kdo si nedal pozor na aktuální datum v kalendáři, měl problém. Samozřejmě, apríl.

Jeden z nejpovedenějších „kousků“ předvedli fotbalisté Baníku Královské Poříčí, kteří ve spolupráci s „Fotbalem v Karlovarském kraji“ ohlásili příchod bývalého reprezentanta Petra Jiráčka, který nedávno ukončil své angažmá v prvoligovém Zlíně. „Samozřejmě jsem velice rád, že se Jiras po ukončení profesionální kariéry rozhodl vrátit do kraje, ze kterého pochází, a ještě více mě těší, že bude oblékat dres Královského Poříčí. Mít takového hráče ve svém týmu je snem každého trenéra. Těším se na spolupráci s ním. Do ochozů navíc přitáhne davy fanoušků, takže pokud se brzy začne hrát, tak se máme na co těšit,“ mátl fanoušky hlavní kouč Královského Poříčí Štěpán Dubaj.

Navíc tato aprílová informace byla podepřena originální fotkou Petra Jiráčka v dresu Královského Poříčí pěkně na hřišti Baníku u Statku Bernard.

Klub ale vše rychle vysvětlil. „Petr Jiráček přišel při samotném plánování tohoto 'přestupu' s tím, že do charitativní dražby věnuje svůj reprezentační dres z utkání s Maltou a dres italského útočníka Maria Balloteliho ze zápasu Česká republika Itálie. Vybrané finanční prostředky se poté věnují tomu, komu opravdu pomohou. Tentokrát půjdou peníze desetiletému Mirečkovi Monhartovi, jehož otec, který dříve dlouhé roky oblékal dres právě Královského Poříčí, se v současné době nachází ve vážném zdravotním stavu v nemocnici. Tímto finančním příspěvkem chceme rodině alespoň trochu ulehčit v těžké životní situaci, ve které se ze dne na den, ocitla. Samotná dražba dresu bude spuštěna v nejbližších dnech,“ utnuli protagonisté na závěr celou „legraci“.

Velmi obezřetný musel být po ránu i zástup příznivců hokejové Energie Karlovy Vary. Extraligový klub totiž ohlásil změnu na hlavním trenérském postu, kde Martina Pešouta vystřídal odchovanec karlovarského hokeje a trenér reprezentační dvacítky Karel Mlejnek. Pešout ale měl na střídačce energetiků zůstat jako asistent. V aprílové úvaze se počítalo i s dalšími členy současného realizačního týmu, trenér brankářů Pavel Kněžický i asistent Tomáš Mariška měli zůstat na svých místech.

Své fanoušky nakonec uklidňoval i hokejový Stadion Cheb. Ten musel potvrdit informaci, že střecha se ze zimního stadionu opravdu sundavat nebude. Na veřejnost totiž probleskla zajímavá zpráva. „Přeci jen při současných vládních nařízeních je lepší mít otevřený zimák, tak abychom my mohli hrát a vy mohli za námi do ochozů. V Chebu se tedy vrátíme před rok 2004, kdy jsme udělali velkou chybu a postavili místo otevřeného kluziště současnou halu. Podle předběžných informací se tak u nás odehrají i některé extraligové zápasy,“ bylo uvedeno v aprílové informaci.