Na starosti má desítky firem a organizací, kterým se stará o hladký průběh jejich práce s počítačem. K tomu za ním chodí v jeho volném čase známí a kamarádi s žádostí o pomoc. Řeč je o Jindřichovi Zmrzlém z Kraslic, který se zabývá informačními technologiemi. Je to jeho profese i koníček.

Práce v době vládních omezení mi spíše ubylo, říká IT technik z Kraslic | Foto: Deník / Roman Cichocki

V době vládních omezení kvůli koronaviru vyrážela velká skupina lidí do přírody. Další lidé však trávili svůj volný čas u u počítačů a her. Dalo by se tak předpokládat, že tzv. ajťáci, tedy lidé zabývající IT technologiemi, měli více práce. Jindřich Zmrzlý tvrdí, že v jeho případě to tak nebylo.