Osoby a obsazení: Otec Václav je všeuměl a vtipálek, takže matka Eliška musí řídit domácnost. Děda Přemysl je kritik doby, babička Anežka naopak s dobou jde. Teenagerka Ludmila je rebelka. Její bratr Břetislav trpí nezdravým zájmem o politiku. Batole Kazi je chytřejší, než byste čekali. Všichni mají psa Osla.

Eliška: Václave, ty jsi blbej jak holící krém.

Václav: Domluvili jsme se, že mi nebudeš spílat před děckama.

Eliška: Víš co je mi po tom, co jsme si domluvili? Copak seš obchodní inspekce, žes nám to překazil, to tekuté krmivo tady pro Osla?

Břetislav: Mami, je lepší nemít svařák, než spáchat podvod na naší těžce zkoušené vládě.

Eliška: To snad nemyslíš vážně! Vláda těžce zkouší nás.

Ludmila: Kosa je tu.

Přemysl: Klendra

Anežka: Lezavo.

K rozčarované rodině se připlíží pokoutní obchodník: „Antigeňáčky, prvotřídní kvalitka. Jeden za kilo. A dám vám množstevní slevu.“

Břetislav: Počkejte, dobrý muži, nyní se můžeme takto testovat bezplatně, na útraty vlády.

Obchodník: No, chytrej a výřečnej, mladej muži. Ty vážně věříš vládě? Budeš muset stát ve frontě a stejně na tebe nedojde řada.

Václav: To bych tady nerozebíral. I obecní vánoční stromek má uši. Ukažte mi ty testy.

Obchodník: Krabička, tampónek, vrazíte si to do nosu a za chvilinku máte just, jestli jste pozitivní.

Ludmila: Ukažte? Vypadá to jako origoš balení.

Obchodník: Prvotřídní matroš. Švýcarská jakost. Sám jsem to balil.

Václav: A za kolik?

Obchodník: Jak tak na vás koukám, dal bych vám to za tisícovku, ať bratru nežeru.

Ludmila: Říkal jste kus za stovku.

Obchodník: Teď vidím, že mezi váma jsou ty rizikoví senioří. A PES, ten se za všechno, co natropil, počítá čtyřikrát.

Eliška: Tak dost! Stát nám dává testování zadarmo.

Obchodník: Jo, ale nedostanete se tam. Udělám vám to za sedm set padesát, jen kvůli vám, paninko…

