Ondřej Thor, protestující proti vládě Petra Fialy, měl v Praze návštěvu z Mariánských Lázní, společně s čtenářkou reportérkou Chebského deníku natočili video, ve kterém vysvětluje, proč už přes měsíc bivakuje před Strakovou akademií. Podívejte se na zpověď aktivisty, který deset let pracoval jako instruktor kolečkových bruslí a po celou dobu protestu má nasazenou přilbu.

Ondřej Thor, protestující proti vládě Petra Fialy. | Video: Milada Michalcová

„Přilbu nosím i v noci, prakticky ji nesundávám, jen když se chci umýt,“ říká v úvodu videa aktivista Ondřej a dále míní, co se podle něj stane, když vláda demisi podá. „Budu tu ale tak dlouho, dokud bude potřeba, až do té doby, co vláda demisi podá.“

Ondřej Thor protestuje už přes měsíc před Úřadem vlády, spí v improvizovaném přístřešku, má k dispozici i mobilní záchod, který mu přivezl jeho známý. Prakticky vše co potřebuje má v nákupním vozíku a přátelé či známí a jeho sympatizanti mu pomáhají, nosí jídlo, pití i oblečení.

Více ve videu, jehož autorkou je čtenářka reportérka Milada Michalcová z Mariánských Lázní.

Zdroj: Milada Michalcová