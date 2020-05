Napsala nám čtenářka Věra Zollerová. Zareagovala na naši výzvu a poslala fotografie z výletu do Mariánských Lázní.

Výlet do Mariánských Lázní. | Foto: Věra Zollerová

Schválně, co je na fotkách špatně? Je to krásné, všude pořádek, květiny, ale … ano správně, nejsou tam lidi, tedy kromě nás dvou a pár příslušníků MP. Z romantického odpoledne zbylo jen mrazení, vypadalo to spíš, že jsme se ocitli ve špatném scifi filmu.