Je to starověká tradice, která vznikla v rakouských Alpách, odkud se postupně rozšířila do celého Rakouska a postupně i do okolních států. Postava krampuse se objevuje 5. prosince, obvykle v doprovodu sv. Mikuláše. Mikuláš děti odměňuje dárky, zatímco krampus má za úkol potrestat zlobivé děti. Krampus zlobivé děti sní a kolem 22. prosince se přemění v normální lidskou bytost a nic si nepamatuje. Svátek krampusů je 5. prosince, ale po horských vesničkách a městech chodí většinou od listopadu až do ledna.