Film Milý tati je autobiografickým počinem Diany Cam Van Nguyen, jenž pojednává o vztahu s otcem. „Námět filmu je založený na skutečných dopisech od mého táty, který mi psal v letech 2004-2005, když byl rok ve vazbě. Mě tehdy bylo 11 let a nyní se jako dospělá dcera k dopisům vracím a odpovídám na ně. Film je osobním filmovým dopisem reflektující náš vztah,“ říká Diana Cam Van Nguyen.

Snímek měl světovou premiéru na festivalu v Locarnu. Od té doby se zúčastnil více než 40 mezinárodních festivalů, odkud si přivezl 12 ocenění, a to například z TIFF v Torontu, britského BFI Film Festival, amerického AFI Fest nebo německého Dok Leipzig. Získala za něj také Cenu české filmové kritiky v kategorii Nejlepší krátký film.

Nominovaný snímek lze zhlédnout na platformě dafilms.cz, která uvádí všechny nominované filmy na Českého lva. Studentské filmy lze přehrát na platformě FAMU Films, kde kromě letošních snímků jsou umístěny i vybrané z minulých let. To je také příklad Diany Cam Van Nguyen. Nachází se zde její předchozí snímek Spolu Sami.

Studenti uměleckých škol do soutěže hlásí své snímky se stopáží do 40 minut. Porota ve složení Pavel Horáček (Anifilm), Daniel Vadocký (Negativ), Lenka Tyrpáková a Martin Horyna (oba MFF Karlovy Vary) z nich do užšího výběru vybrala 20 krátkých filmů, které získají podporu v podobě propagace na evropské úrovni.

O sošku v kategorii Cena Magnesia za nejlepší studentský film roku 2021 a finanční odměnu ve výši 100 000 Kč se uchází finálová pětice zvolena porotou složenou z představitelů ČFTA a zástupce Mattoni 1873.

Tvorba letošní finálové pětice odráží kvalitní tvorbu studentů českých filmových škol. Tento ročník představí 3 hrané filmy - Dřevo na příští zimu Karla Šindeláře, Ještě nespíš? Davida Payneho a Postup práce Luna Sevnika. Pětici doplňují 2 animované snímky - Milý tati v režii Diany Cam Van Nguyen a Rudé boty Anny Podskalské.

Milý tati (animovaný)

Diana Cam Van Nguyen, FAMU

Anotace:

Filmový dopis složený z obrazů minulosti, kterým se dcera snaží obnovit vztah se svým otcem. Nejbližším člověkem, který zpřetrhal rodinná pouta kvůli strachu z budoucnosti a kulturním tradicím. Animované koláže představují režisérčinu osobní zpověď, vlákno jejích vzpomínek na tátu, který odešel za jinou rodinou. Film je zároveň vyjádřením naděje, že nikdy není pozdě obnovit vztah s blízkými a snažit se pochopit jejich životní rozhodnutí.

