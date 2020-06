Po více než dvouměsíční pauze se znovu divákům otevírá hlediště Západočeského divadla v Chebu. I v průběhu nouzového stavu se zde zkoušela nová dobrodružná inscenace pro celou rodinu ODYSSEUS, kterou chebští uvádějí v premiéře v sobotu 30. května v 19 hodin.

Máme pro vás pozvání do divadla. | Foto: Deník/Martin Rejsek

Chebská dramatizace Homérovy Odyssey se zamýšlí nad tím, proč se právě tento epos stal jedním z pilířů evropské kultury. Zachovává neobvyklou strukturu původního díla, v němž hraje hlavní roli vyprávění a vypravěčská tradice. S hlavním hrdinou se tak setkáváme nikoli při vyplouvání z vypleněné Tróji, ale v momentě, kdy už má větší část svého desetiletého bloudění za sebou. Na dvoře Fajáků, u jejichž ostrova ztroskoval, vzpomíná na prožitá dobrodružství, která se před ním začínají v zadním plánu jeviště zhmotňovat. Zásadní zastavení Odyssea a jeho posádky (Kirké, kyklóp Polyfémos, Skylla a Charybdis, Sirény atd.) tedy uvidí diváci na vlastní oči. Společně se svými fajáckými hostiteli se Odysseus snaží dopátrat toho, proč je neustále pronásledován nepřízní bohů. V čem chyboval, že se z neohroženého hrdiny od Tróji mohl stát posledním z trosečníků? A co musí pochopit, aby ho bohové konečně pustili domů? Závěrečná část eposu, události na Ithace, se opět vrací do roviny vyprávění, které se nese prostorem i časem až do našich dnů.