Z našeho chebského klubu odjela početná výprava, aby se utkala s těmi nejlepšími. V kategorii Kadet A1 nás reprezentoval Kubík Havránek. Dokázal se vyrovnat s brzkým ranním vstáváním a s velikým odhodláním umístit se co nejlépe zajel svoji volnou jízdu moc hezky. Rozhodčí ho svým hodnocením umístili na 12. místo.

Pak již byly na řadě naše nejmenší holčičky Lilinka Čeháková a Barborka Charvátová v kategorii Cvrček C1. Lilince se její závod povedl a dočkala se pochvaly nejen od rodičů, ale i od paní trenérky. Lilinka si nakonec při vyhlášení stoupla na krásné 6. místo. Pro šestiletou Barušku byl tento závod velikou premiérou, vyjela poprvé s volnou jízdou. Na tóny hudby z pohádky Tajemství staré bambitky zajela svoji jízdu bez chybiček a umístila se na pěkném 8. místě.

V kategorii Cvrček C2 nastoupila na ledovou plochu Sárinka Gsänger. Bruslila s radostí a s hezkým projevem, nevyhnula se ale drobným chybičkám a v celkovém pořadí skončila na 9. místě z 18 závodnic.

Jako poslední zasáhly do krasobruslařských bojů naše "Benjamínky" Anetka Benková a Natálka Salvová. V kategorii Benjamin B1 se holky postavily do startovního pole 23 závodnic. Tento závod jim šlo o hodně, nejen o dobré umístění, ale i o body do republikového žebříčku, ze kterého nejlepších 20 závodnic postupuje do republikového finále. Natálka i Anetka odjely své volné jízdy moc hezky. Natálka dala do svého bruslení ladnost a Anetka temperament. Natálka se nakonec umístila na pěkném 7. místě a Anetka na 14. místě.

Všem moc a moc gratulujeme, chválíme je za jejich skvělé výkony a věříme, že holkám to republikové finále vyjde.

Petra Lehocká