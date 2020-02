V pátek 27.března 2020 se bude na chebském zimním stadionu konat mimořádná událost - muzikál na ledě " Pohádky pro Magdalenku".

Muzikál 2. | Foto: Petra Lehocká

Magdalenka je malá princezna, která je tou nejstatečnější holčičkou, protože se pere s nejstrašnější příšerou - nemocí. My víme a věříme, že tento náročný boj vyhraje. A protože chceme Magdalence alespoň trochu pomoct, budeme bruslit a hrát jen pro ni a Vás chceme poprosit, připojte se k nám. Přijďte a pomozte nám, výtěžek z muzikálu bude věnován na Magdalenky léčbu, která je tak moc důležitá a potřebná k jejímu uzdravení. A tak pojďme společně vrátit malé princezně, která má ráda pohádky, úsměv do tváře a přispět malou částí k tomu, aby to byla ta bezstarostná holčička, kterou máte doma třeba zrovna Vy.