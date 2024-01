V žatecké Galerii u Radnice připravují výstavu známého chebského fotografa Bedřicha Klimy s jeho přítelkyní Dagmar Sulovskou ze Žatce.

„S fotoaparátem jsem se začal seznamovat už v šestnácti letech, kdy jsem začal dokumentovat fotbalová utkání tehdejší Rudé hvězdy Cheb, která se probojovala do nejvyšší fotbalové soutěže,“ přibližuje začátky koníčka Bedřich Klima. Poté byl na střední škole také třídním fotografem a když se mu naskytla v roce 1994 možnost stát se fotoreportérem Chebského deníku, prý neváhal ani minutu. Nakonec u novinařiny zůstal dlouhých třiadvacet let, kdy se už jako sportovní redaktor věnoval převážně sportovní fotografii. Vždy ho fascinovalo zachycení sportovního okamžiku, ať už šlo o fotbal, hokej, házenou, atletiku, nohejbal či další sporty. Důležité pro dobré zachycení okamžiku je sport dobře poznat, vědět, co se kdy v daný moment bude dít. A možná i právě proto, se Bedřich Klima po odchodu z novinářské branže začal věnovat fotografii přírody, zvěře a ptactva. „I zde totiž platí, že pokud chceme vyfotografovat některé zvíře či dravce, musíme o něm něco vědět, přečíst si důležité informace. A pak tu hrají velkou roli také náhoda a štěstí,“ dodává Bedřich Klima.

Dášu Sulovskou fotografie vždy přitahovala, ať už to byly krajinky, portréty, hry stínů a světel. Takže kamkoliv se Dáša vrtla, fotoaparát měla s sebou. A chybět nesměl ani při dovolených. K focení zvířat se dostala před více jak pěti lety, kdy se seznámila s Bedřichem Klimou. Společně pak následovaly toulky přírodou, vyjížďky k rybníkům, k lesům, seznamování s jednotlivými druhy zvěře a ptactva, desítky hodin ve fotostanu, někdy s úspěšným koncem, mnohdy však i neúspěšným. Doslova fotografický boom zažili při “covidové pauze“, kdy vyráželi s fotoaparátem téměř každý den. „V současné době už tolik příležitosti a času na fotolovy není, ale když už se najde chvíle, rádi společně vyrazíme na známá i neznámá místa s očekáváním zachycení nových či zajímavých fotoobjektů přírody,“ říká Dáša Sulovská.

„Jsem velmi rád, že v naší galerii ukážeme na velmi zdařilých a působivých fotkách návštěvníkům nádherné „fotolovy“, jak Dáša s Béďou své fotky z toulek přírodou nazývají,“ hodnotí galerista Petr Pavel Šimáček. Vernisáž výstavy Foto LOVE se v žatecké Galerii U Radnice uskuteční v sobotu 10. února v 18 hodin a výstava potrvá do 9. března 2023.

Petr Pavel Šimáček