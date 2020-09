Titul mistra republiky se podařilo obhájit Lukostřeleckému týmu Eska Cheb. Tomáš Bouda, Martin Hámor a Vítek Vejražka ve finále porazili obávaného soupeře z Plzně.

Úspěšní lukostřelci. | Foto: LK Eska Cheb

Souboj byl napínavý až do úplného konce, kdy Chebští v rozstřelu nastříleli 28 bodů z celkových 30 a došli si pro zlatou medaili. V jednotlivcích se mužům z Chebu dařilo o trochu méně a do eliminačních soubojů postoupil jen Martin Hámor a Vít Vejražka. Martin Hámor se nakonec probojoval až do osmičky nejlepších střelců, kde nestačil na soka z Prostějova. V kategorii kladkových luků chebský klub reprezentoval Pavel Smažík, který se umístil na šestém místě. Druhá zástupkyně Petra Zikmundová si odvezla páté místo. Další úspěchy si může klub, který dlouhodobě podporuje město Cheb, připsat už 12. září, kdy se v Chebu bude konat mistrovství České republiky žactva.