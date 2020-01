Jiří MARŠÍK zaslal reportáž z lázeňské školní ligy.

Lázeňská školní liga 2019/2020 | Foto: Jiří MARŠÍK – trenér mládeže

V mrazivém ránu, kdy bylo vše pokryto bílou jinovatkou, zaparkovaly před naší Sportovní halou Milana Prokeše v Lázních Kynžvart dva velké autobusy, ze kterých se vyhrnulo kolem devadesáti dívek a chlapců z prvních tříd základních škol, které se pravidelně zúčastňují Lázeňské školní ligy v mini házené 4 + 1, kterou organizuje náš oddíl Házená Kynžvart za podpory Českého svazu házené v rámci projektu házená do škol. Paní učitelky a další doprovod dětí ze ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart, ZŠ Velká Hleďsebe, ZŠ Drmoul, ZŠ Mariánské Lázně Jih a ZŠ Úšovice rozdělili své svěřence do dvou týmů, kdy každý bojoval ve své skupině na jednom z hřišť, které bylo připraveno na každé polovině haly. Že se nepočítají výsledky, je myslím všem jasné. Jde nám především o radost dětí z pohybu o seznámení s našim sportem, o to, aby si děti zvykaly na sportovní prostředí a na lidi kteří se v tomto prostředí pohybují. Všichni víme, že v dnešní době, kdy jsou děti obklopeny pohodlím a blahobytem, je docela obtížné dostat jim sportování pod kůži. No, a právě toto naše snažení, kdy se mohou celé dopoledne pohybovat a užívat si zábavnou hru, prožívat radost z každé vstřelené branky, učit se spolupráci, toto vše by mohlo býti nápomocno k tomu něco změnit. Stejně jako v kolech předcházejících, tak i dnes s organizací pomohly hráčky našeho oddílu z kategorie žaček starších a mladších, které se ujaly role rozhodčích a pomocných trenérů pro jednotlivé týmy. Pohled na dnes hrající si prvňáky byl úžasný. Chvílemi to na ploše vypadalo jak v mraveništi. Po odehrání všech plánovaných klání byly všem dětem na krk pověšeny zlaté medaile a rozdány diplomy, které jim udělaly velkou radost. Já už jen v závěru poděkuji všem, kteří na zdárném průběhu dnešního dopoledne podíleli.