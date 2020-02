Reportáž zaslal Jiří Maršík z Lázní Kynžvart.

Starší žačky | Foto: J. Maršík

Tři týmy soupeřů měli čekat na naše starší žákyně Házené Kynžvart na palubovce Plzeňského DHC ve třetím turnaji oblastní soutěže. A to konkrétně HK Slávia VŠ Plzeň, DHC Plzeň „B“ a HC Plzeň. Bohužel posledně jmenovaný tým z HC Plzeň se nedostavil. Po domluvě a improvizaci v plánovaném rozlosování zvládly naše děvčata v náročné minutáži 2 x 20 min. na zápas zdárně dvě klání za sebou proti VŠ a DHC Plzeň „B“. Po jednozápasové pauze si střihly ještě jedno přátelské utkání mimo soutěž s DHC Plzeň „A“. Dovolte mi pár slov závěrem: „V prvním utkání naše hráčky splnily úlohu favorita a utkání zvládly poměrně v pohodě. Přesto, že i druhé vystoupení bylo vítězné, nebyla to z naší strany až taková hitparáda. Dle mého názoru to bylo tím, že v pětiminutové přestávce po prvním utkání, si nedokázaly ve svých hlavičkách přehodit výhybku a malá koncentrace jim nedovolila nastolit tempo, které bychom si představovali. K tomu množství naprosto zbytečných ztrát míče a neproměněných šancí. Přesto, že zvítězily na pochvalu to nebylo. K domluvenému přáteláku proti velice kvalitnímu áčku domácích, jsme přistoupili poněkud netradičně. Děvčata od nás dostaly jen pokyn, že si musí zahrát všichni, že musí hrát naplno, ale že sestava a střídání je pouze na nich samotných a na jejich domluvě. Mý spolupracovníci z realizačního týmu, mi určitě potvrdí, že to zvládly poměrně slušně, a i v tomto vyrovnaném utkání, do dotáhly ke zdárnému konci, kde vítězství, byť pouze o dvě branky zpečetila poslední přímou střelou z čáry volného hodu po odehraném čase Sára HŘIVNOVÁ. Pokud se na sobotní výjezd podíváme v globále, tak lze pozitivně vyhodnotit to, že jsme v poměrně krátkém čase odehráli tři zápasy a poměrně brzo jsme se mohli vrátit domů. Posun k lepšímu, byl vidět u našich brankařek, kterým určitě svědčí to, když jsou přítomni obě dvě. Týmu prospěla i početněji obsazená střídačka, než k tomu bylo třeba na Žákovské lize v Milevsku. Strašně bychom si všichni přáli, aby to takhle vydrželo. V samotném závěru, už jen mé opětovné poděkovaní hráčkám, realizačnímu týmu a rodičům, kteří se na děvčata přijeli do Plzně podívat. No a pokud by měl někdo chuť se přijít mrknout, jak se naše hráčky na hřišti prezentují, má možnost od tohoto pátku až do neděle zavítat do naší Sportovní haly Milana PROKEŠE v Lázních Kynžvart, kde bude probíhat kvalitně obsazený Pololetní turnaj pro kategorii mladších a starších žaček. Rádi Vás uvidíme.