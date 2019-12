Článek zaslal do redakce trenér mládeže TJ Sokol Lázně Kynžvart Jiří Maršík

Starší žákyně Házené Kynžvart na kvalitně obsazeném turnaji. | Foto: Jiří Maršík

Ještě dříve, než do školy muselo v pátek vstát deset statečných děvčat, které zbyly z celého kádru starších žaček, aby mohly vyrazit oddílovým autobusem na dlouhou cestu do Veselí nad Moravou. Zde se konal patnáctý ročník Memoriálu Milana PŘÍHONSKÉHO. Včasný odjezd nám umožnil se po příjezdu na místo v klidu ubytovat a připravit se k prvnímu zápasu ve kterém na nás čekalo mládí Slovenského mistra Iuventy Michalovce. Po velkém boji padáme o jedinou branku. I ve druhém zápase tohoto dne padáme po vyrovnaném průběhu o dvě branky s Pražskou Slávií „B“. Nic se neděje, po večerním zhodnocení společně oslavujeme dvoje třinácté narozeniny Natálie SOBOTÍKOVÁ a Kláry BLAHUTOVÉ. Po krátkém mlsání focení a puberťáckém blbnutí si děvčata pouštějí horor, asi pro to, aby před náročnou sobotou měly lehké a klidné spaní. V sobotu se nám do cesty postupně postavily tyto týmy: SHK Veselí nad Moravou, ŠKP Bratislava, Duslo Šala a Strojár Malacky. V prvním zápase náš anděl strážný ještě nepootevřel okno a opět těsná prohra o dva góly. Ve druhém už asi otevřel jedno oko a my o jedinou branku porážíme Bratislavu. Krásnou bojovnou házenou předvádíme s pozdějším vítězem turnaje Šalou, krásná házená z obou stran bohužel v závěru je štěstí opět na straně soupeře a padáme o tři branky. Před posledním sobotním utkání proti Malackám, které už mají osm bodů, by na nás určitě nikdo nevsadil. Přesto jsme to my, kdo tvrdí muziku a připisujeme si vítězství o devět branek. V neděli brzo ráno porážíme děvčata z Jiskry Otrokovice a před obědem poměrně hladce hráčky z DDM Strážnice. Po konzumaci svíčkové a dohodě s vlídnými pořadateli, nemusíme čekat na vyhlášení a odjíždíme domů. Čímž jsme doma o čtyři hodiny dříve, než jsme plánovali. Dovolte mi pár slov závěrem: „pro nás je velice přínosné, jak kvalitně byl turnaj obsazen, vždyť ze šesti soupeřů ve skupině, jsme měli hned čtyřikrát mládež z Interligových klubů. Se všemi jsme sehráli vyrovnané partie, možná nejkrásnější zápas turnaje se Šalou, která si z Veselí odvezla zlato a vítězství nad Strojárem Malacky, které braly nakonec stříbro svědčí o tom, že jsme v žádném případě pro nikoho nebyli jednoduchým soupeřem a po tomto turnaji už hlavně Slovenské týmy vědí, že se v Lázních Kynžvart hraje házená a na Google už si zjistili i kde leží, a to mi prosím věřte, to je ověřená pravda. Přesto že jsme nebyly v plném počtu, vedli si děvčata na palubovce statečně a na Moravě nechaly pozitivní odezvu a za to jim patří naše velké poděkování. V náročném programu pokračujeme hned příští týden na Žákovské lize v Hostivicích Břve a na Elbe-Labe lize v Mostě. Za celý realizační tým děkuji všem, kteří to se svými dětmi a s námi berou vážně za podporu, a zvláště děkujeme všem, kteří nás podpořili nejen hlasivkami přímo na místě.