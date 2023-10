O Václavovi Svatkovi a Lence Ptáčkové jsme už slyšeli, že zvítězili na dvou soutěžích v Olešnici u Českých Budějovic. Tentokrát se vydali na taneční soutěž do Prahy-Zbraslav.

Václav Svatek a Lenka Ptáčková. | Foto: Vladimír Hána

Opět se přihlásili do své výkonnostní kategorie a i do vyšší. Jasně zvítězili ve své výkonnostní třídě a poté i ve vyšší výkonnostní třídě. Tento taneční pár přivezl do Chebi dvě první místa. Václav s Lenkou určitě dělají dobré jméno městu Cheb a pak velkou radost vedoucímu a trenérovi ATK Standard Cheb Vladimíru Hánovi. Moc blahopřejeme.

Vladimír Hána