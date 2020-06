O večer plný upřímnosti, motivace a zpěvu se dětem v Dětském domově Plesná postaral mladík Jára Olah, zpěvák poslední řady SuperStar. Kromě hudebního vystoupení povyprávěl svůj životní příběh.

Děti při setkání se zpěvákem Járou Olahem | Foto: Pavel Kuncl

Sdílel, co se mu v životě podařilo, co méně, proč se přihlásil do soutěže SuperStar, jaké jsou jeho sny a plány do života. Doprovod mu dělala jeho malá dcera. Setkání zorganizoval Pavel Kuncl, koordinátor projektu Začni správně společnosti yourchance, který má na starosti Karlovarský kraj.