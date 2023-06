V sobotu 3.června v jednu hodinu odpoledne odstartoval v areálu SDH Stará Role Dětský den.

Den dětí. | Foto: Kristýna Machačová

Počasí bylo jako malované a Divadlo Dětí Karlovy Vary zde bylo připraveno se svou Kuličkiádou a hrou o ,,Velký Kulový". A netrvalo dlouho a zájemci se nám hlásili o možnost zahrát si. Nutno podotknout, že mezi nimi byla jen jediná holčička - Amálka.

Soutěž děti braly velice poctivě a po vysvětlení pravidel se snažily co to dalo. Stůl výher spolu s hlavní cenou byl pro ně velkou motivací. Avšak po několika vyřazovacích kolech nám Kuličkiádu vyhrála právě Amálka. Amálku totiž hra moc baví a trénuje na chatě. Odnesla si tak hlavní cenu, a to Velký Kulový v podobě obřího melounu.

Akce Dětský den byla již pátou doprovodnou akcí Divadla Dětí v tomto roce. Nyní připravujeme tradiční Letní scénu pod Chebským mostem, která začíná 30.6.2023.

Příspěvek zaslala Kristýna Machačová, děkujeme…