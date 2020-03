Podnikatel Josef Zickler ze Sokolova dál rozváží roušky po kraji.

Rozvoz roušek. | Foto: archiv Josefa Zicklera

Díky výzvě ZÁCHRANÁŘŮ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ a informování fb “CHEB A OKOLÍ “ jsem dnes odpoledne dovezl na ARO CHEBSKÉ NEMOCNICE profesionální roušky. Doufám, že zdravotníkům ulehčí podmínky jejich odpovědné práce. Obdobné jsem slíbil na zítra právě pro ZÁCHRANÁŘE, kteří tuto akci iniciovali. Do Mariánských Lázní musím, protože moje příjmení ZICKLER je s tímto městem historicky svázáno, a to jak v oblasti staveb, tak zdejší nemocnice. Jo ještě ode mě včera odjely roušky do HORNÍHO SLAVKOVA a připravuje se dodávka do města Toužim, kterou směruji na členy Svazu postižených civilizačními chorobami. Jedeme dál.