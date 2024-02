Za velkého zájmu návštěvníků proběhla v žatecké Galerii U Radnice v sobotu 10. února 2024 slavnostní vernisáž výstavy fotografií Bedřicha Klimy z Chebu s jeho žateckou přítelkyní Dášou Sulovskou.

Velký zájem návštěvníků. | Foto: Foto: Petr Pavel Šimáček

Pod názvem Foto LOVE autoři vystavují přes 40 fotografií z přírody, většinou ptáků a další zvěře. „Platí, že pokud chceme vyfotografovat některé zvíře či dravce, musíme o něm něco vědět, přečíst si důležité informace. Samozřejmě tu hrají velkou roli také náhoda a štěstí, svěřil se na vernisáži Bedřich Klima, který byl i fotografem Chebského deníku. „Ne vždy se ani za několik hodin čekání ve fotostanu podaří zachytit ty správné vzácné okamžiky, ale tato žatecká výstava potvrzuje, že to lze,“ doplnila Dáša Sulovská. „Mě zaujal právě ten příběh, že partneři se seberou a na víkend jedou do přírody, kde vlastně hodiny a hodiny „loví“ krásné záběry ze života zvěře. Takže nyní má možnost tyto působivé fotky, láskyplné „fotolovy“ v naší galerii obdivovat celá veřejnost,“ říká galerista Petr Pavel Šimáček, který na vernisáži přivítal i početnou výpravu z Chebu. Foto LOVE Neotřelá výstava Foto LOVE v Žatci potrvá do 9. března 2024. Otevřeno každou sobotu od 14 do 17 hodin.

Petr Pavel Šimáček