Šumavské jezero Laka je jednou z turisticky často navštěvovaných lokalit. Dojít se k němu dá například z parkoviště Nová Hůrka.

Na procházce z Nové Hůrky k jezeru Laka | Foto: Monika Šavlová

Cena za auto je 100 korun a ač parkovací lístky vydává automat, pozorný správce Vás rovnou upozorní, že do lístku je třeba dopsat SPZ auta, aby nedocházelo k podvodům s parkovným. Následuje několik kilometrů po dobře schůdné lesní silnici do kopce, ale okolní příroda za to rozhodně stojí.