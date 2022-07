GALERIE: Fialová kráska je všelék. Levandule zvládne bolesti, záněty i moly

Levandule je rod rostlin patřící do čeledi hluchavkovité. Obsahuje okolo 40 druhů. Jsou to obvykle polokeře, někdy jen vytrvalé byliny a kvetou fialovým, bílým nebo růžovým květem. Rod je znám především pro svou nezaměnitelnou vůni. Poradíme vám, na co všechno můžete levanduli doma využít. Uvařte si z ní třeba čaj, máme pro vás recept.

Levanduli lékařskou často vyhledává hmyz kvůli jejímu nektaru a pylu. | Foto: Jana Růžičková