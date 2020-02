Masopustní veselí v Mariánských Lázních si nenechala ujít téměř polovina města. I když maškar příliš nebylo, první ročník se vydařil.

Masopust se v Mariánských Lázních konal po dlouhých letech. | Video: DENÍK/Jana Bežáková

„Je to hezká akce,“ pochválila Jindřiška, která přišla do prostor městské tržnice se svou vnučkou. „Jsem ráda, že Mariánky si vzaly vzor z Chebu nebo vesnic. Doufám, že se masopust bude opakovat i příští rok a přijde třeba i víc masek do průvodu.“