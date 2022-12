Otevírací doba stánků je od pondělí do pátku od 12 do 20 hodin, v sobotu a v neděli pak od 11 do 20 hodin. Mezi nabízeným zbožím najdete svařené víno, perníčky, teplou medovinu, sýry, klobásy anebo hotové pochoutky jako jsou halušky, bramborové placky, polévky, plněné bagety a croissanty, horká trdla a vafle, sladké kremrole a kokosky, slané preclíky a tyčinky. Na trzích si můžete také zakoupit vánoční stromek, hračky, svíčky, ozdoby, čepice či šperky.

Kromě stánků si samozřejmě můžete zabruslit na ledové ploše před Špalíčkem. Ta je pro veřejnost otevřena ve všední dny od 14 do 16 hodin a od 17.30 do 19 hodin. O víkendu pak od 10 do 12.30 hodin, od 14 do 16 hodin a od 1730 hodin do 20 hodin.

Zaslala Monika Kulhánková. Děkujeme.