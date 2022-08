Objektiv fotoaparátu Zdeňka Huspeka nejdříve namířil na malé letadlo, do něhož nastoupilo celkem pět parašutistů a potom na letadlo velké typu Pink Skyvan SC7, do kterého se vejde až 25 lidí. Obě úspěšně odstartovala a za chvíli se parašutisti začali snášet k zemi. Postupovali tak, že nahoře nejdříve jen tak kroužili, v nějaké výšce nastavili padák na volný pád a pár metrů nad zemí šli vodorovně nad terénem na přistání přes podélný rybníček na trávu za ním. Někteří škrtli nohou vodu, což bylo velice efektní. Pohled na zmíněný volný pád mohl slabším povahám přivodit lehké mdloby, nicméně to vypadalo, že to všichni parašutisté měli pěvně pod kontrolou.