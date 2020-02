Marcel Fišer: Reinstalace poválečné části stálé expozice.

GAVU Cheb zve na přednášku Marcela Fišera. | Foto: GAVU Cheb

Bohužel nemoc paní doktorky Julie Jančárkové se ukazuje vážnější, než myslela, takže její přednáška o Repinovi musela být odsunuta do dalšího čtvrtletí. Ředitel galerie Marcel Fišer naváže na svou předchozí přednášku. Nová expozice současného umění, která bude na začátku dubna otevřena v suterénním prostoru, umožnila už nyní reinstalaci dvou sálů s uměním 50. let a konceptuálními tendencemi 80. let; proměnou prošel i závěrečný sál věnovaný postmoderně. Marcel Fišer v přednášce představí jednotlivé směry, autory i konkrétní díla.