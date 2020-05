Tím, že se člověk zmocnil ohně, změnil se způsob jeho bytí. Plamen před jeho jeskyní ho chránil před divokou zvěří. Temnota byla zažehnána ohněm a matka s dětmi se cítily bezpečně. A jednoho dne přišlo člověku na mysl, aby si část úlovku ohřál na ohni. Maso dostalo novou barvu a neznámá příjemná vůně z něho stoupala k nebi. To byl ten velký den, kdy člověk poprvé připravil pečené maso, které se tak stalo prvním kuchařským dílem lidstva. Eduard de Pomiane

Eduard de Pomiane byl doktorem a výzkumným vědcem v Pasteur institutu v Paříži. Je autorem kuchařky „Francouzská kuchyně v deseti minutách“, kterou napsal, aby přesvědčil lidi, že dobrá výživa a výborné chutné pokrmy lze připravit bez velké investice času. V jeho kuchařce uvádí jídelníčky se 4 – 5 chody. Udává, že konsumace několika malých porcí, místo jedné velké, má větší rozmanitost nejenom co se týče výživy, ale také estetiky. A navíc odměnou je, že se po nich méně tloustne.

(Na této myšlence je postavena japonská kuchyně).

Zvěřina:



Lovecký špíz v hliníkové fólii

600 g masa ze zvěřiny bez kostí a kůže, 12 plátků libové slaniny, 1 větší cibule, sůl, drcený jalovec, mletý černý pepř, olej, houby,

Maso nakrájíme na plátky, zlehka naklepeme, osolíme a posypeme kořením. Vložíme do misky, zalijeme olejem a dáme do chladu na 3 – 4 hodiny odležet. Na špíz napichujeme maso s plátky slaniny, cibule a houbami. Zabalíme do alobalu a na grilu pečeme 15 – 20 minut.

Pokrm podáváme s tmavým chlebem nebo pečenými brambory. Jako přílohu podáváme rajčata, papriky, okurky….



Karpatský zvěřinový špíz

600 – 800 g zvěřinového masa bez kosti (kančí, dančí, bažantí), 40 g oleje, ½ dl červeného vína, 2 středně velké cibule, čerstvé papriky, sůl, drcený černý pepř, feferonky

Maso nakrájíme na menší dílky, mírně naklepeme, osolíme, opepříme, naskládáme do mísy, zalijeme směsí červeného vína a oleje. Mísu vložíme do chladničky a necháme maso nejméně 3 – 4 hodiny odležet. Poté odleželé maso napichujeme střídavě se slaninou, plátky cibule a paprikou na špíz. Špízy grilujeme.

K hotovému pokrmu podáváme pečené nebo smažené brambory.

Jiří Mika