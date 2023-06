Celostátní finále přeboru škol v orientačním běhu se ve středu konalo v Terezíně, a soutěže se zúčastnilo také Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, které si svou účast vybojovalo vítězstvím v krajském kole v Sokolově, a to ve všech kategoriích. Mladší a starší dívky (DH 7, DH 9) a střední školy (DS).

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně slavilo úspěch v orientačním běhu | Foto: Eva Páníková

Finále bylo velice zajímavé, a to hlavně výběrem lokality Terezín. Na žáky čekala mapa plná tunelů, zákoutí, vodních příkopů, hradeb či valů, u kterých panovala přísná pravidla, jak je zdolat, či kudy projít. Mapa byla použita z mistrovství světa v orientačním běhu, které se konalo v Terezíně před dvěma lety. Proto bylo velice důležité dobře promyslet postup z kontroly na kontrolu, aby se závodník nevystavil zbytečnému obíhání a tím neztrácel drahocenné sekundy, jelikož se jednalo o závod ve sprintu.

Délka jednotlivých tratí se pohybovala od 1,5 km do 3 km. To je však délka měřená vzdušnou čarou, takže závodníci ve výsledku naběhali kilometrů více. Počasí naší výpravě přálo, i když stan, který nám propůjčil klub MLOK Mariánské Lázně nakonec posloužil při krátkém dešti, který byl však pro závodníky příjemným osvěžením. Pro věci na shromaždišti by ale tak příjemným nebyl.

V konkurenci 21 škol z celé České republiky dosáhlo Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně historicky nejlepšího umístění. V kategorii mladších chlapců jsme obsadili 2. místo, v kategorii mladších dívek 4. místo. Celkově se pak celý nižší stupeň gymnázia umístil na 5. místě.

Nutno podotknout, že na stupních vítězů se umístily školy s násobným počtem žáků, o to je pro nás umístění cennější. V kategorii středních škol jsme obsadili též výborné 14. místo, chlapci (HS) skončili 9.

Děkujeme za podporu městu Mariánské Lázně, které zafinancovalo cestu dětí, klubu MLOK za pomoc s organizací výpravy na závod a doprovod a hlavně dětem za jejich neutuchající chuť závodit a předvést ty nejlepší výkony. GOAML vybojovalo na příští rok i tzv. druhý start, což znamená, že v roce 2024 postupují z kraje první dvě školy.

Příspěvek zaslala Eva Páníková, děkujeme a také redakce Deníku gratuluje k úspěchu.