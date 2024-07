Samozřejmostí bylo občerstvení a pití. Zakoupit si tu hosté mohli například koláčky, domácí plněné buchty ale také slané pečivo i maso.

Hosty hradu uvítala středověká kapela Elthin a kejklíř Slávek, který na chůdách všechny hosty hlasitě přivítal a následně je pouštěl dál do hradu. Malí i velcí se samozřejmě dočkali také ukázek šermířského souboje v podání skupiny Corvus milites, kteří si nachystali vystoupení s názvem Ať žije král!

Hosté hradu měli možnost nahlédnout pod ruce například hrnčíři, kováři, tkadleně i krajkářce a šperkařce. Ti všichni zájemcům rádi pověděli o tom, jak takový šperk vzniká, nebo jak obtížné je předení vlny na kolovrátku. Dokonce měli všichni možnost si takové umění sami vyzkoušet. Mezi dobovými umělci byl také kameník, který do kamenných kvádrů tesal různé obrazce.

O své umění se podělil i alchymista Gorvin, který předvedl přítomným nejrůznější chemické pokusy. Ty zaujaly zejména děti, které se kolem alchymisty nashromáždily a pozorně se dívaly na to, jak například zbělala modře zabarvená voda. Nechyběly ani ukázky s ohněm.

Největším lákadlem byl sokolník Michal Procházka ze společnosti Teir. Na vystoupení sokolníka se zaplnilo celé hradní nádvoří. Návštěvníci akce se dozvěděli řadu zajímavých informací ze světa těchto inteligentních lovců. Například to, že poštolka vidí svou kořist až na vzdálenost 800 metrů.

Sokolník vysvětlil například i to, proč se o sýčkovi říká, že přináší smrt. Je to proto, že kvůli zvyšující se populaci, začal lovit svou kořist zejména na hřbitovech, kde je v podvečer ticho a on tak svou kořist nejen výborně vidí, ale také slyší a nic ho neruší. Proto často houká na hřbitovech, odkud se slovní spojení „nesýčkuj“ přeneslo do lidových pověr. Jeden z největších dravců, kteří tu byli k vidění, byl výr velký, jménem Anežka který dokonce i sokolníkovi uletěl. Naštěstí byl brzy nalezen kousek od kostela svatého Wolfganga.

Pro nejmenší návštěvníky bylo připraveno loutkové představení s názvem Kašpárek a dřevěný koník, kterou si nachystal kejklíř Slávek.

Pro ty, kterým vyhládlo, byla připravena středověká krčma. Byly tu k dispozici klobásy, několik druhů pečeného masa, které bylo připraveno na dřevěném uhlí, guláš, boršč, bramboráky, lívance a mnoho dalšího. Nechyběl ani velký výběr nápojů včetně piva a Prosecca. Herci Západočeského divadla v Chebu návštěvníkům zpestřili hodování stylovými básněmi a říkadly.

Rád bych všechny pozval na další akci v sobotu 7. září, kdy se všichni milovníci mohou těšit na festival vína.

Jan Buriánek

Hrad Seeberg, kastelán