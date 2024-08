„Šachy jsou jednou z nejpopulárnějších her světa a hrají je miliony lidí bez ohledu na věk,“ sdělil ředitel turnaje Radek Zálešák s tím, že není tak výjimkou, že se u šachovnice setkávají hráči, které od sebe dělí desítky let, stejně tak bylo i v letošním roce na hradě Seeberg. Lidé se na pořadatele obraceli s dotazem, kdy je ideální s hrou začít. "Šachy se dají hrát v libovolném věku. Nejmenší asi děti, pro které hra již má smysl, začínají s hrou třeba ve věku čtyř a pěti let, náš člen Daniel Vo, který se stal nelepším světovým šachistou ve své věkové kategorii, hraje od 5,5 let,“ poznamenal ředitel.

„Jsem rád, že můžeme na hradě každý rok hráče šachů přivítat. Je to vždy zpestření pro návštěvníky hradu, kteří mají šanci jít se na hráče do Valdštejnského sálu podívat. Letos jsme pro turnaj uvolnili i dětskou kreslírnu, kam se část hráčů přemístila. Ti, kteří neměli šanci turnaj vidět, nemusí zoufat. V části kůlny, která se nachází naproti stodole, si mohou všichni zájemci zahrát velké zahradní šachy, budou na hradě vždy po celou sezónu,“ uvedl kastelán hradu Seeberg, Jan Buriánek.

Konečné pořadí v turnaji:

1. FM Petr Špreňar

2. IM Josef Přibyl

3. Vojtěch Tegda

V první desítce jsou hned čtyři junioři.

Osmiletý Daniel Vo skončil na 5. místě