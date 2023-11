Věřte-nevěřte, v západním koutu naší země, tam na hranicích s bývalou Římskou říší, jíž toto území bylo s přestávkami až do roku 1322 součástí, coby Chebsko, nachází se hrad, který pamatuje téměř 8 století a je tak nejstarším dochovaným hradem celé země.

Hrad Vildštejn ve Skalné patří k nejtajemnějším hradům na Chebsku. | Foto: Věra Kubátová

Hrad Vildštejn, který pamatuje slavné skutky císaře Barbarossy, Přemysla Otakara II., Karla IV. nebo třeba knížete Albrechta z Valdštejna.

Roztočte s námi kola času a vydejte se na prohlídku nejstaršího hradu u nás. Jako první půjdeme do nejstarší části hradu, románské kaple, jejíž založení se datuje do roku 1166. Zajímavostí kaple jest, že v hradním zdivu byla při vykopávkách nalezena kostra ženy, která zde byla pohřbena zaživa. Podle historických pramenů se mělo jednat o Johanku z Trautenberku, dceru tehdejšího majitele hradu a pána širokého okolí, která byla obviněna z čarodějnictví a rodina, která by obviněním utrpěla na své pověsti, ji raději zaživa zazdila do hradního zdiva. Kromě toho může návštěvník najít spoustu zajímavých exponátů, které byly nalezeny při vykopávkách prováděných archeology.

Děsivé historie bylo dost a tak se přesuneme o 2 patra výše do královského sálu. Do sálu se vejde až stovka lidí a jeho zdi jsou zdobeny vedle loveckých trofejí také portréty všech českých panovníků od prvního historicky doloženého knížete Bořivoje, který vládl na sklonku 9. století až po prvního Československého prezidenta T. G. Masaryka. V této společnosti se opravdu budete cítit, jako panovník.

Ze sálu se přesuneme po schodech do horní části hradu. Nahlédneme do ložnice rytíře Helmfelda a pokračujeme do muzea hasičské techniky. Zde si na své přijdou malí i velcí obdivovatelé bojovníků s ohněm. Za všechny exponáty Vás můžeme pozvat třeba na originální hasičský vůz, který byl nasazen při hašení požáru Národního divadla v roce 1881.

A vzhledem k tomu, že čas je nepřítelem lidí i hradů, spěcháme na další část prohlídky. Tou je perla zdejšího hradu – Středověká hradní hodovna. A jak název napovídá, je to místo, kde se hosté primárně oddávají jídlu. A není to jídlo ledajaké, nýbrž s láskou, péčí a důrazem na zachování historického rázu vařené i podávané! Atmosféru z historie dokreslí klenbový strop s malovanými erby, rytířská výzbroj, dobové zbraně na zdi, tajemné šero nebo historický krb.

Než návštěvníky hodovati necháme, ještě je na chvíli zdržíme! Čeká nás totiž hladomorna! V budově bývalého zámku se nachází muzeum středověkého soudnictví a útrpného práva. Již při vstupu si můžete povšimnout, kterak v kleci zavěšené na trámu visí jeden nešťastník, který prý zapomněl na to, že má u nás nezaplacenou útratu. Vevnitř se nachází kobky, které sloužili pro vězně, ale i malá soudnická expozice.

Dámy a pánové, milí čtenáři, věříme, že po virtuální prohlídce našeho sídla si nenecháte ujít ani tu skutečnou. Je to totiž pouze zlomek toho, co můžete na našem hradu vidět a zažít.

Lukáš Gazárek