Když se spojí nadšenci, v našem případě nadšenkyně, vznikne báječné sportovní odpoledne, jako tuto sobotu na Žalmanovském hřišti.

Hry ve Stružné. Foto: Zuzana Večerková

Kulturní komise (mnou nazývána prostě „Kulturky“) obce Stružná připravila sportovní den „HRY BEZ HRANIC“ pro dospěláky. Pět pětičlenných družstev se vyřádilo při neuvěřitelných soutěžích a vidět táty a mámy a dokonce i dědečky plazící se s vystrčenou zadnicí, či klouzající se po namydlené obří igelitové plachtě, nebo strkající ruku přes punčochu do sklenice se sarančaty, zatloukající asi půl metrový hřebík do špalku (soutěží bylo celkem 10), trefující se násadou od zvonu do ruličky toaletního papíru, a to vše umístěné mezi stehny, znamenalo mít od smíchu bolavé bránice a pusu od ucha k uchu, až to bolelo. Všichni soutěžící byli, samozřejmě, oceněni a vítězné mužstvo – PČR Bochov – obdrželo krásný putovní pohár.

Byl to první zkušební ročník, který ovšem zaznamenal takový úspěch, že nejen všichni soutěžící přislíbili v příštím roce opět svou účast, ale už se mezi diváky domlouvala další družstva, takže to vypadá na celodenní maraton.

Během celého odpoledne se občerstvovali a pitný režim dodržovali jak soutěžící, tak i diváci. Hudební doprovod zajišťoval místní dýdžej, kterého po ukončení celé akce v 20.00 hod. vystřídala živá kapela Doupováci. K neuvěření, ale spousta sportovců, zničených po náročných soutěžích, vyškrábala ještě zbytky sil a spolu s ostatními rozkolébala své unavené kosti a trsali až do 01.00 hod.

Držím palce u všech končetin, aby se takovéto akce, spojující místní obyvatele, dařily naší kulturní komisi a všem, kteří jim nezištně pomáhají, více a více, aby jim nevyschnul pramen nápadů a aby se i další lidé, kteří příště dorazí, nebáli udělat si srandu hlavně sami ze sebe. Pamatujte: se smíchem, zábavou a i se sportem je svět o poznání lepší.

Děkuji Kulturkám, všem pomáhajícím a všem báječným soutěžícím, kteří vstoupí do historie a kroniky obce Stružná, coby průkopníci nové zábavy.

Příspěvek zaslala starostka Zuzana Večerková. Děkujeme…