Jak se žije v době karantény, napsala Deníku i čtrnáctiletá Klára Primasová.

Koronavirus v Česku - Ilustrační foto | Foto: Deník / Jan Pořízek

Jako nevím jak pro vás, ale pro mě je karanténa duševní a fyzický odpočinek. Tak tohle je ta největší lež, co jsem kdy někomu řekla. Na moji psychickou stránku to samozřejmě nějaký vliv, má ale ne kladný. Můj jediný sociální kontakt je s listonoškou, co k nám občas chodí. Nechápu, proč vždy utíká, když se jí ptám, jestli budeme kamarádky. No i když je to spíš křičení a někdy i ječení… Stejně ji nepotřebuji, vystačím si sama! Další lež, upřímně, už mi chybí si s někým povídat, už mě nebaví se svěřovat mé pravé botě, ta levá je protivná, prý bych si taky někdy mohla vyprat ponožky. No jo no, zvážím to. Teď mám na práci ale důležitější věci, musím si vybrat, kam pojedu na dovolenou, jestli na levou stranu mého pokoje, nebo na pravou. A když něco ušetřím, tak bych mohla jít stanovat i do koupelny.