The Dixie Hot Licks koncertovali v lázeňském městě, na kolonádu hudba přilákala posluchače obdivující nejznámější dixielandové fláky i skladby téměř zapomenuté. Podívejte se.

Jako před sto lety v New Orleans: Kolonádou zněl v Mariánských Lázních dixieland | Foto: Foto: Bohuslava Mayová

Jak hudebníci uvádí, jejich každé vystoupení je dobrodružnou cestou časem zpět o sto let, tedy na přelom desátých a dvacátých let minulého století, do časů, kdy řval jazz z každé putyky, nalévárny, nevěstince i z každé ulice New Orleans. The Dixie Hot Licks snoubí původní "vintage sound" akustického jazzu a moderní výraz dixielandu.