První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1313. Slovanský původ jména je dokladem většího stáří. Historických údajů je však minimum, chybí informace o stavu po třicetileté válce, protože Chebsko nebylo až do roku 1725 řádnou součástí Českého království a nebyla pro něj vydána berní rula. Patrně po celou dobu své historie až do zániku patrimoniální správy patřila vesnice městu Cheb. Až do roku 1788 spadala Doubrava pod hornofalckou farnost Neualbenreuth. Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva došlo k částečnému dosídlení a novodobý vývoj se lišil od tragického osudu většiny historických vesnic na Chebsku. S výjimkou jihovýchodní části vesnice nedošlo k významným demolicím. Zachovány zůstaly téměř v úplnosti nejhodnotnější objekty ve vysokém stupni autenticity. Rovněž nedošlo k rušivým modernizacím domů. Stávající objekty jsou svými majiteli pečlivě udržovány a urbanisticky hodnotný prostor tak zůstal zachován.

Příspěvek zaslala Jana Straková. Velice jí děkujeme.