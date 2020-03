Pořad o regionálních památkách s hudebním doprovodem.

1. 2. 2020. | Foto: Matyáš Bernard Snětivý

Spisovatel, cestovatel a hudebník Josef Pepson Snětivý se vydává do českých ulic, zákoutí a regionů, pod povrch moderní zástavby i do archivů – a představuje skryté skvosty na místech, kde by je často nečekal ani poučený čtenář. Jeho mapování památek, záhad a zajímavostí už vydalo na pět svazků edice Skrytá krása naší země, napsaných v tandemu s Otomarem Dvořákem. Své objevy na Chebsku představí slovem i fotografiemi a nebude chybět ani hudební doprovod.