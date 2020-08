Student věhlasné akademie Berklee v americkém Bostonu tu oficiálně odstartoval své debutové turné Love Stories Tour 2020 a zaplněný sál tepelského kláštera nadšeně aplaudoval po zážitku, na který mnozí ještě dlouho nezapomenou.

Pavel Vondráček je mladý klavírista a skladatel, který rád kombinuje prvky klasické hudby s vlivy charakteristickými spíše pro populární žánry. To bylo znát i v průběhu celého večera. Ten začal ukázkou ohromující techniky, která se velmi rychle skryla pod jednoduchou melodiku skladeb z pianistova posledního alba Love Stories. Dlouhý a nadšený potlesk následoval skladbu Fantaisie Impromptu od Fryderyka Chopin, která ve Vondráčkově interpretaci dává vyniknout nejen technickým pasážím, ale především také prostřednímu intimnímu tématu. Zážitek ze skladby byl ještě umocněn promyšleným osvětlením a efekty, které budou po celé turné zkrášlovat Vondráčkova pódia.

Kromě autorských skladeb, kterým nechybí vodopády velmi hluboké citovosti i virtuózní techniky zazněla během večera hudba Fryderyka Chopina, která byla zastoupena především jeho etudami z obou opusů. Tyto virtuózní skladby zaznívají na velkých světových pódiích jako vrchol klavírního umu a v podání Pavla Vondráčka zazní části mnoha z nich pospojované do jakési mozaiky. Je trochu škoda, že právě na tomto koncertě zazněly skladby "Little Prélude no. 3" a "My Story" v sólové podobě bez smyčců, což jim dalo úplně odlišný náboj, avšak též velmi příjemný.

Celý večer zpříjemnil výkon hostující klavíristky Lenky Grešové, která ve Vondráčkově „Prélude-Fantasii“ uchvátila překrásnou melodikou a v Chopinově posthumním Nokturnu cis moll okouzlila lyrikou a něžností. Nadšený potlesk posluchačů si vyžádal dva přídavky, kterými byly dvě zapomenuté perly francouzské skladatelky a klavíristky Cécile Chaminade. "Méditation" je velmi intimní, tajemná skladba někde na pomezí postromantismu a impresionismu, "Théme Varié" pak melodicky překrásná variační forma.

Tímto koncertem bylo oficiálně odstartováno Vondráčkovo debutové turné Love Stories Tour, které se v následujících dvou měsících přesune do dalších 10 měst ČR.

Iva Novotná