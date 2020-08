Během turné zazní skladby z Vondráčkova nejnovějšího alba „Love Stories“. Jak již název napovídá, hudba byla inspirována první láskou a podává čistý, nezkreslený pohled náctiletého skladatele a pianisty. Žánrově je album pestré, mnohdy připomíná moderní klasickou hudbu, kterou ztělesňují umělci jako Yiruma či Ludovico Einaudi, jindy se blíží populární hudbě, často také čerpá z vážné hudby. „Publikum se může těšit na zhruba hodinu a půl dlouhý koncert klavírní hudby. Společně s hostujícími klavíristy představíme vybrané skladby z mých dvou alb, hudbu Yirumy, Einaudiho, Chopina a dalších. Oproti tradičním recitálům klasické hudby je prostředí koncertu úplně jiné,“ popisuje klavírista Pavel Vondráček připravované koncerty.

Koncert v tepelském klášteře nedaleko Mariánských Lázní je oficiálním úvodem celé klavírní tour. Právě formát populárního turné je pro klavíristy velmi vzdálený – často vystupují s velmi konzervativním programem. „Formát populárního turné mi dovoluje soustředit se na to, jakým způsobem k publiku hudba promlouvá. Dává mi prostor hrát občas jednodušší, možná repetitivní skladby, které ale díky osvětlení, svíčkám a dalším efektům dostávají úplně jiný náboj. Koncerty na turné nejsou tradiční klasické recitály, do těch mají svým způsobem daleko. Na druhou stranu nejsou ani úplným vymezením vůči klasice, stále se pevně držím základů, které mi klasická průprava dala, a přibližuji starší i novější klasickou hudbu dnešnímu posluchači,“ dodává Vondráček, který turné usilovně připravoval téměř rok.

Místa, kde se koncerty z turné konají, nebyla zvolena čistě náhodně. „Tepelský klášter nás zaujal právě díky svému kouzlu. Modrý sál je nádherné místo, které vás zaujme již na první pohled. Mnohdy tu ani nepotřebujete hudbu, abyste si pobyt v něm užili. Pro celou tour jsme se snažili volit stavby a sály, které nabízejí silnou atmosféru samy o sobě. Tu podpoříme světly, svíčkami a dalšími prvky, které jen podtrhnou kouzlo každého ze sálů,“ popisuje Vondráček své důvody pro volbu kláštera v Teplé.

O Pavlu Vondráčkovi

Pavel Vondráček je český klavírista pocházející z Poděbrad. Na klavír začal hrát ve svých 3 letech a velkou část dětství věnoval hodinám klasické hudby. Ve 13 letech objevil svou vášeň pro skladbu a klavírní improvizaci. Inspirací je mu například sopranistka Sarah Brightman či zpěvačky Enya a Dido. Jeho obdiv však mají také klasičtí skladatelé jako Chopin, Beethoven i mnozí pozapomenutí skladatelé. Své debutové album s názvem Lost in the Wind vydal Pavel Vondráček v roce 2015. Druhé album Love Stories pak spatřilo světlo světa v prosinci 2019 a oproti předchozímu albu je čistě autorské. Kromě Vysoké školy ekonomické Vondráček aktuálně studuje na hudební akademii Berklee College of Music v americkém Bostonu.

Informace o koncertu:

Termín: 15. 8. 2020, 19:00

Místo konání: Teplá u Mariánských Lázní, Modrý sál, Hroznatova akademie, Klášter premonstrátů (Klášter 1, Teplá)

Vstupné: dobrovolné