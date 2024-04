V kolonádě Solného a Lučního pramene jsou k vidění historické pohledy a fotografie se slavnými osobnostmi. Expozice bude ke zhlédnutí až do konce září.

Kolonádu ve Františkových Lázních zdobí historické snímky | Foto: Foto: Jan Buriánek

Za každým z vystavených snímků je zajímavý osud známých osobností. Historické fotografie mapují čas, který je nazýván zlatou érou lázní. Město Františkovy Lázně se stávalo nejen dovolenkovým útočištěm například pro hvězdy českého, německého i rakouského filmu.

Do města si nacházela cestu mimo jiné také německá filmová hvězda a režisér Gustav Frölich s tehdy velmi populární českou herečkou Lídou Baarovou, ale také třeba Rolf Wanka, kterého mohli na stříbrném plátně spatřit diváci v českých, německých i rakouských filmech.

Výstava bude otevřena od úterý do pátku od 14 do 18 hodin a v sobotu a v neděli od 10 do 12 a od 14 do 18 hodin.

Jan Buriánek