Knihovna patří k několika místům v našem městě, kde se natáčí dokumentární cyklus Vivat Comenius aneb Ámos je kámoš.

Jan Ámos Komenský v chebské knihovně. | Foto: archiv MěK Cheb

Bude příspěvkem KOSu (Komunitní osvětové společenství) a chebských divadelníků, podobně jako aktuální výstava na plotě knihovny, do projektu Komenský 2020 k výročí 350 let od úmrtí tohoto myslitele a spisovatele, Učitele národů.

Také mezi regály naší půjčovny pro dospělé ztvárnil učence herec Pavel Marek (na otázku: „Dáte si u nás espresso?“ reagoval pohotově: „Espresso? To je co?“ Ale dal si…), průvodcem v jeho zvídavém putování současností mu byla herečka Stephanie Van Vleet. Za kamerou stál Zdeněk Bartoš, umělecký šéf Západočeského divadla v Chebu a režisér.