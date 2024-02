Petr Rádl navštěvuje různé kouty České republiky, a velice rád se vždy zastaví také na Chebsku a Mariánskolázeňsku. Do redakce zaslal příspěvek s krátkým komentářem, ve kterém se zamýšlí nad současným děním na Ukrajině.

Vojáci poblíž chrámu svatého Michala, 24. února 2023, Kyjev, Ukrajina. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Podle posledního průzkumu je pro rychlý mír na Ukrajině i za podmínky ztráty části ukrajinského území cca 70 procent Čechů. Pokud by platilo trochu analogie z roku 1938, jak dlouho by ten mír asi trval - celý rok?

Není to od většiny Čechů trochu sobecké, ztráta části území Československa před více než 80 lety nás pobuřuje dodnes, kdežto roku 2024 by nám ztráta území jiného evropského státu nevadila? A to Hitler si na anexi části Československa gentlemansky svolal mezinárodní sešlost, kdežto Rusko zaútočilo na jiný stát bez nějakých hitlerovských fíglů. Asi jsme zapomněli: "Kdo se nepoučí z minulosti bude znovu trpět v budoucnosti."

Petr Rádl