Deník před časem uveřejnil článek s titulkem Lodní kontejnery poslouží ke glampingu, městečko pro uprchlíky u lázní to nebude. Tehdy leckoho na sociální síti zaskočila původní informace, že ve Velké Hleďsebi v blízkosti lázeňského města vyroste osmnáct kontejnerů, kde by měli být ubytováni uprchlíci. Majitelka pozemku tehdy Deníku řekla, že záměr má jiný. Dnes přinášíme reakci čtenářky, která má dům postavený naproti pozemku. „…nevěřím svým očím, co čtu v tomto článku,“ uvedla ve svém vyjádření.

Lodní kontejnery, o kterých je v článku řeč. | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Jako sousedka, která má postaven dům naproti tomuto pozemku a která byla u počátku této kauzy opravdu nevěřím svým očím, co čtu v tomto článku. Chtěla bych vše uvést na pravou míru a dle pravdy. Doufám, že jako noviny, které nejsou politicky zaujaté a noviny, které mají hodnotné čtyři zásady, proč vás čtenář má číst (jsme regionální, nikomu nenadržujeme, můžete nám věřit a jsme užiteční) budete rádi za druhou stranu, kterou se bohužel pan redaktor Hříbal neobtěžoval nějak zjišťovat, což nás velice mrzí.

Zde si můžete přečíst původní článek, na který autorka tohoto příspěvku reaguje:

Lodní kontejnery poslouží ke glampingu, městečko pro uprchlíky u lázní to nebude

Když se vrátím na začátek celé kauzy, tak po hodně dlouhém čase se na pozemku paní Pudilové začalo něco dít a řídila celý projekt paní Patricie Pudilová. Jako sousedy nás začalo zajímat, co se bude dít a začaly jsme se pídit. (paní Pudilová nepřišla a neřekla: „Jsem sousedka a mám v plánu tu udělat to a to…“ ) Při prvním setkání byla paní Pudilová velice arogantní a řekla, bude tu kontejnerové ubytování a nastěhuji vám sem uprchlíky (na to máme dva svědky) Tato informace nás velice vyděsila, protože toto nás nikoho, ani ve snu, nenapadlo. Když jsme se společně začali vyptávat na městském a stavebním úřadu, tak veškeré informace byly velice zmatené a často se měnily počty kontejnerů. Dokonce pan místostarosta Velké Hleďsebi Zdeněk Vršecký na jednání zastupitelstva řekl, že se zděsil, když viděl návrh na využití pozemku s těmi 18 kontejnery, na co to bude využito a bylo velice podezřelé, jak se někteří úředníci začali zastávat paní majitelky, jako by to byla jejich velice dobrá známa.

Při dalším kontaktu, asi po dvou měsících, z paní Patricie místo uprchlíků vypadl již zmiňovaný glamping, ale detaily se stále velice rychle měnily. Což v nás vzbudilo pocit strachu, co se bude za našimi zahradami dít. Poslední informace, kterou jsme od paní Pudilové měli, že v projektu budou kontejnery dva (víme z úřadů, že více jim dle územního plánu ani nepovolí, jedná se o individuální rekreaci). A vidíte, že v článku mluví zase o 18 kontejnerech.

Který normální člověk by chtěl ubytování sice u lesa, ale na sídlišti s 18 kontejnery? To trochu zase odporuje glampingu, který upřednostňuje návrat k přírodě, a proti kterému bychom tu nikdo neměl žádné námitky. Milujeme klid, proto tu bydlíme, na kousku ráje u lesa a nechceme si ho nechat vzít. Paní Brožová (Jaroslava Brožová Lampertová uvedla na sociální síti, že v místě budou stát kontejnery pro uprchlíky. Pozn. redakce) na začátku kauzy s tímto neměla vůbec nic společného, ale chápeme, že se to hodilo současnému panu starostovi Pavlovi Zteiskarovi, který to celé využil jako politickou kampaň proti ní, což se nám nelíbí.

Celou věc odstartovala paní Pudilová svou poplašnou zprávou, tudíž omluvit by se měla jak nám, všem sousedům, tak i paní Brožové, která tu vystupuje jako naše sousedka a pouze nám pomohla celou věc řešit na místním úřadu. Jinak by pan starosta Pavel Zteiskar na celou věc vůbec nereagoval. Na místním zastupitelstvu dokonce řekl, že s celým projektem 18 kontejnerů vůbec nemá žádný problém. Ano, pokud by však tento projekt vznikal za jeho zahradou, tak bychom ho chtěli vidět, jak by s tím neměl problém. Každopádně politika nás v tomto případě vůbec nezajímá, jde nám o pravdu o celém projektu a o to, že omluvit by se v první řadě měla paní Pudilová, ne paní Brožová.

Ing. Hana Nečilová a sousedé ulice Nad Riviérou