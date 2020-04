A je to taky více než měsíc, kdy naprostou většinu času, ne-li všechen, začali trávit ve svých domovech, s rodiči, sourozenci, jiným příbuzenstvem a také domácími mazlíčky. Vyzvali jsme žáky našich škol, aby popsali ostatním své zážitky z tohoto období, které je pro nás všechny nové a nezvyklé. Jako první zareagovali studenti Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově a poslali nám své příběhy. Přidejte se k nim. Vaše příběhy a postřehy rádi zveřejníme jak v tištěných novinách, tak na webu Chebského deníku. A jestli se vám nechce psát, klidně nám nakreslete obrázek. Stačí ofotit a poslat. Uveďte vždy jméno a odkud jste. Na vaše příběhy i obrázky se budeme těšit na adrese: servis.zapad@denik. cz.

Ukázka z ISŠTE Sokolov

Můj páníček se zbláznil

Ze dne na den, kdy jsem byl doma a vždy nedočkavě čekal na svého páníčka, se stalo něco nevídaného… Můj páníček se určitě zbláznil! Nechápu, co se stalo, ale prostě začal být celé dny doma, koukal pořád do mobilu, ne počítače, a když šel se mnou ven, tak si nasadil takovou divnou bílou věc na pusu a říká tomu divně – rouška.

Zeptal jsem se svého kolegy Alíka na pár otázek.

„Alíku, má tvůj páníček taktéž roušku?“ „Ano, má,“ odpověděl mi. „Víš, co se tu děje? Proč je nosí? Vůbec tomu nerozumím,“ ptám se zase. „To bohužel nevím, ale byl bych rád, kdyby mi to někdo řekl,“ pokrčil čumák Alík.

Po pár minutách klábosení nás zastavil Azor, který nám vysvětlil, že je to kvůli jakési kataréně. Prý že to je stav, ve kterém musí být lidé doma a ven nosit roušky, aby se nenakazili nějakou vážnou nemocí. Potom co mi tohle řekl, jsem začal toužit po roušce i já.



Doma byl zmatek, nikdo nevěděl, co dělat. Naštěstí se situace nakonec ustálila. Páníček si musel začít dělat domácí úkoly. Já jsem jenom koukal a snažil se pochopit, co se sakra děje, i přestože mi to Azor řekl. Potřeboval jsem víc informací, tak jsem se koukal na TV, bohužel, byly to na mě moc složité věci, nějaký prémuim, korona něco, nakonec jsem to hodil za hlavu a začal dělat to nejlepší, co mě baví… trhání bot. No moc dlouho mi to nevydrželo, jelikož na mě vždycky páníček naběhl a vynadal mi. Ach jo. Navíc vždycky když přišla páníčkova máma před katarénou domů, přinesla nákup a nějakou dobrotu pro mě. Teď nepřináší nic a já musím jíst jenom granule. Co to je za svět?! Chci katarénu pryč!

No jestli to takhle bude pokračovat, tak to bude to nejhorší, co jsem zažil. Snad to co nejrychleji ustoupí a budeme moct žít zase normálně.

Filip Kočan, ISŠTE Sokolov