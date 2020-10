A tak nechyběl ani výlet na hrad Loket anebo hry a soutěže.

Naplno se sezóna rozběhla hned v září. Holky mají před sebou hodně krasobruslařské práce, trénují 5x týdně na ledě, mají suchou přípravu, balet a koordinaci, stabilitu a vnímání svého těla zdokonalují na karate, pilují své volné jízdy. To vše je důležité, aby dokázaly být úspěšné na závodech.

První závody nás čekají hned v říjnu, kdy Dorotka Šmejkalová se zúčastní závodů v Brně, juniorky Martinka a Markétka Šupkovy vyrazí v listopadu do Ústí nad Labem a Anetka Benková, Natálka Salvová, Lilinka Čeháková, Sárinka Gsänger a Baruška Charvátová na závody do Roudnice nad Labem. Věříme, že holky natrénují co nejvíce a budou na závodech úspěšné a spokojené ony i trenérky.

Od září se v klubu také rozjel kroužek krasobruslení, který je pro všechny holky a kluky, kteří se chtějí zdokonalit v bruslení, a pokud je to bude bavit, tak začít i závodně krasobruslit. V současné době je v kroužku 6 členů. Emička Rybáková (5 let), Ellinka Jurčičková (5 let), Justýnka Heyduková (7 let) Natálka Machová (8 let), Amálka Machová (10 let) a Adélka Machová (13 let). Jsou to veliké šikulky a určitě se z nich stanou úspěšné krasobruslařky.

Petra Lehocká