Jahodový dezert s tvarohem (na celý plech)

Suroviny:

¾ hrnku cukru

3 vejce

½ hrnku oleje

2 menší lžíce kakaa

1 hrnek mléka

2 hrnky polohrubé mouky

3 nízkotučné tvarohy

500 g jahod

6 plátků želatiny

2 sáčky dortové červené želatiny

máslo na vymazání a mouka na vysypání plechu

Cukr, vejce, olej a kakao vyšleháme a přidáme další suroviny. Těsto nalijeme na plech a dáme péct. Připravíme si tvaroh, který rozetřeme s cukrem a přidáme na jemno 2/3 jahod (ty můžeme rozmixovat) a vmícháme připravenou želatinu. Směsí potřeme vychladlý „korpus“. Zbylé jahody nakrájíme na plátky a položíme na tvaroh. Necháme odležet na dvě hodiny do lednice. Nakonec podle návodu připravíme červenou dortovou želatinu, kterou zalijeme celý povrch dezertu. Dáme na hodinu vychladnout a můžeme se pustit do jídla.



Jahodový dezert do skleničky pro 4 osoby

Suroviny:

2 kysané smetany

1 smetana na šlehání

několik piškotů

1 vanilkový cukr

Kysanou smetanu osladíme dvěma lžícemi moučkového cukru a pořádně rozmícháme. Ušleháme si smetanu ke šlehání, kterou postupně vmícháme do kysané smetany, až bude krém hladký. Rozmixujeme si pět velkých jahod, ke kterým přidáme trochu cukru (podle toho, jak jsou sladké jahody). Připravíme si skleničky, do kterých dáme na dno piškoty. Na vrstvu smetanového krému nalijeme rozmixované jahody, což podle chuti střídáme. Na závěr dezert ozdobíme jahodou.





Jahodový dort v dortové formě

Suroviny na korpus:

2 hrnky polohrubé mouky

1 hrnek cukru

½ hrnku oleje

1 hrnek mléka

3 vejce

1 prášek do pečiva

tuk na vymazání formy

Další:

500 gramů jahod

2 červené želatiny

Na krém:

1/3 másla

lžíci moučkového cukru

1 vanilkový cukr

Po upečení a vychladnutí korpusu jej namažeme krémem. Omyté a nakrájené jahody narovnáme na krém a zalijeme želatinou. Pak dáme na dvě hodiny do ledničky vychladnout.

Jana Dvořáková