Během sobotního odpoledne budou mít lidé na Chebsku výjimečně možnost podívat se do útrob nové štoly pod vyhaslou Komorní hůrkou a to od 13 hodin.

Komorní hůrka. | Foto: Deník/Jana Bežáková

Konat se tam bude vzpomínková akce na významného a světoznámého básníka a přírodovědce Johanna Wolfganga von Goetha. Ten se o výzkum této sopky před 200 lety zasloužil. A právě 28. srpna uběhne 272 let od jeho narození. „Právě Johann Wolfgang von Goethe inicioval první výzkumy vyhaslé Komorní hůrky. A tak mohla být tato sopka před 184 lety odborně prozkoumána, především kvůli tomu, aby se potvrdil její vulkanický původ. Tím je jedinečná. Protože všude na světě horníci kopali štoly kvůli nálezům stříbra, zlata a dalších vzácných kovů. Na Komorní hůrce to bylo čistě z geologického hlediska,“ připomněl seismolog Milan Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Na zítřejší akci seismolog Milan Brož připomene i to, že Goethe svými návštěvami lázní propagoval dnešní Karlovarský kraj po celé Evropě.