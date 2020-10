Dne 12. 9. 2020 měl klub LK ESKA Cheb opět po roce možnost hostit mistrovství České republiky žactva v terčové lukostřelbě. Letos jsme se ale mohli pyšnit početnými medailemi.

LK ESKA Cheb se pyšní medailemi z MČR žactva v terčové lukostřelbě. | Foto: archiv oddílu

V kategorii mladších žáků to byl Vojtěch Baláž, který dotáhl klub LK ESKA Cheb až ke zlaté medaili. Už po kvalifikaci si Vojta zařídil dobré postupové místo do eliminací a tam už jen dokázal, že na to má, a odnesl si nejen cenný kov, ale i spoustu zkušeností do dalších lukostřeleckých závodů.