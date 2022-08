Zkrátka nepřijdou ani děti, které mohou navštívit výstavu Lega, nebo si pohrát v piknikové zóně.

Program Concorso Castle Blatna 2022:

10:00 - otevření výstavy

10:30 - první moderované představení vystavených automobilů a jejich průjezd skrze park

13:00 - druhé moderované představení vystavených automobilů a jejich průjezd skrze park

15:30 - třetí moderované představení vystavených automobilů a vyhlášení vítěze

18:00 - ukončení akce

(Změna programu vyhrazena.)

Akce se koná v zámeckém parku, vstupné je 100 Kč, děti do 6 let zdarma.

(Tento den bude vstup do zámeckého parku možný až od 10.00 po zaplacení vstupného)

Za pozvánku na akci děkujeme Edvardu Oberfalcerovi