Zástupci obce nejprve květy uctili plk. Josef Bouzka, který jako odbojář ve Škodovce byl popraven v berlínském Plotzsensee v srpnu 1942. Dále uctili památku válečného pilota RAF, plk. in memoriam Václava Jíchy, který zahynul při nebojovém letu tři měsíce před koncem války. Slavnostní den pokračoval na návsi, kde svoji zastávku měl konvoj vojenských historických vozidel Klubu 3. armády Plzeň. Ten do Dnešic zavítal po dvouleté covidové pauze. Přijelo na padesát různých amerických vozidel, samozřejmě nejvíce džípů. Náves zaplněnou vojenskými auty si samozřejmě nejvíce užívali „páni kluci“ od pěti do devadesáti let. Zpestřením programu bylo vystoupení Romany Větrovcové, mistrně republiky v gymnastickém cvičení na tyči.